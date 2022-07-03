Новый премьер Израиля потребовал от кабмина не обращать внимание на предстоящие выборы

Новый премьер-министр Израиля Яир Лапид провел свое первое заседание с правительством республики в качестве председателя кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В рамках мероприятия политик обратился к министрам с просьбой исполнять свои обязанности без оглядки на предстоящие досрочные парламентские выборы, которые должны стать пятыми подряд за последние три года.

«Наша цель — всех, находящихся за этим столом, — в ближайшие месяцы будет состоять в управлении [работой] правительства так, будто выборы не проводятся», — отметил Лапид на встрече с кабмином.

Как указал премьер Израиля, граждане государства заслуживают кабмин, работающий на постоянной основе, поэтому именно этого он ожидает от представителей правительства республики.

Очередной политический кризис охватил Израиль еще в июне, на фоне споров внутри правящей коалиции Кнессет принял решение о самороспуске, тем самым запустив процедуру подготовки к досрочным выборам в парламент. Как ожидается, голосование состоится до конца осени текущего года.

Ранее сообщалось, что Яир Лапид столкнулся с протестами в первый день на посту премьера.