Израиль намерен передать через Байдена "послание мира и надежды" Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден после своего визита в Израиль на предстоящей неделе проследует в Саудовскую Аравию с "посланием мира и надежды" от израильской стороны. Об этом заявил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из Иерусалима самолет президента [Байдена] полетит в Саудовскую Аравию. Он повезет с собой послание мира и надежды от нас. Израиль протягивает руку всем странам в регионе и призывает их налаживать связи с нами, выстраивать отношения с нами и менять историю ради наших детей", - приводит слова Лапида его канцелярия.

Президент США совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как заявили в вашингтонской администрации, он планирует встретиться примерно с "десятком коллег" из стран, расположенных в регионе и за его пределами. Визит Байдена в Израиль запланирован на 13 и 14 июля.