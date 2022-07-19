Лапид обсудил с Рютте израильско-нидерландское сотрудничество

Премьер-министры Израиля и Нидерландов Яир Лапид и Марк Рютте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление сотрудничества двух стран. Во время беседы израильский премьер пригласил своего нидерландского коллегу нанести визит в еврейское государство, сообщили в канцелярии Лапида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Яир Лапид поговорил вечером с нидерландским премьер-министром Марком Рютте. <...> Двое лидеров обсудили поддержание теплых отношений между ними и продвижение добрых отношений между Израилем и Нидерландами", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

В ходе разговора, как отметили в канцелярии, Лапид и Рютте обменялись мнениями по иранскому вопросу, региональной стабильности и ситуации в Украине, включая ее влияние на Ближний Восток, а также обсудили аномальную жару в Нидерландах. Кроме того, нидерландский премьер поздравил Лапида, 1 июля занявшего пост главы израильского кабмина, с началом работы на новой должности и пожелал ему успехов.

"Беседа была теплой и дружеской. Премьер-министр Лапид пригласил своего нидерландского коллегу посетить Израиль", - заключили в канцелярии.