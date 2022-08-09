Премьер Израиля поблагодарил президента Египта за посредничество по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку вокруг сектора Газа и ситуацию на Ближнем Востоке в целом. Глава правительства еврейского государства поблагодарил египетского лидера за посреднические усилия, позволившие днем ранее установить режим прекращения огня в палестинском анклаве, сообщила канцелярия израильского премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два лидера говорили продолжительное время. Премьер-министр начал с выражения благодарности президенту Египта за его существенные усилия по достижению перемирия в секторе Газа. Премьер-министр Лапид подчеркнул, что Египет играет очень важную роль в поддержании стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера отметили, что Лапид и ас-Сиси говорили также "о важности укрепления и развития процесса нормализации отношений между Израилем и странами региона, а также о важности диалога для региональной стабильности".

"Президент ас-Сиси затронул палестинский вопрос. Премьер-министр Лапид сделал акцент на своей точке зрения, что существует необходимость улучшать экономическое положение палестинцев", - отмечается также в сообщении.

Кроме того, израильский премьер и египетский президент "обсудили гуманитарные вопросы, важные для обеих стран, а также продолжающееся экономическое взаимодействие", заключили в канцелярии Лапида.