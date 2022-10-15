Израиль заявил о готовности помочь Турции в связи с аварией на угольной шахте

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил соболезнования властям Турции в связи с гибелью десятков человек в результате аварии на угольной шахте в провинции Бартын и заявил о готовности оказать стране необходимую помощь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Израиль вместе с Турцией после ужасной трагедии в провинции Бартын. Я передал министру иностранных дел [Турции] Мевлюту Чавушоглу наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым", - написал Лапид в субботу на своей странице в Twitter.

"Я также предложил содействие Израиля в это сложное время", - добавил премьер.

По данным администрации провинции Бартын, взрыв прогремел вечером 14 октября на глубине 300 м в угольной шахте. По поручению Президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на место ЧП отправились глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез для контроля за ходом спасательной операции. Как информировал Сойлу в субботу, число жертв достигло 41.