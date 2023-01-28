В Израиле произошел новый инцидент со стрельбой, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате нападения со стрельбой в Восточном Иерусалиме в субботу утром. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел в Городе Давида, популярном у туристов центре археологических раскопок недалеко от Старого города. Как сообщает The Jerusalem Post, на место происшествия прибыла полиция, стрелявший нейтрализован.

В пятницу вечером у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошел теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку, он был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.