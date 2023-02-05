Нетаньяху не исключил возможности поставок вооружений Украине

Вопрос о возможности поставок вооружений Украине находится в стадии изучения, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Вопрос о поставках оружия был рассмотрен и отклонен предыдущим израильским правительством. Я изучу эту тему и дам ответ, который считаю приемлемым", - сказал Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.
По его словам, решение будет приниматься "с учетом национальных интересов Израиля".
Он также добавил, что Иерусалим продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.