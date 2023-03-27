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Партия "Оцма Иегудит" сообщила о договоренности с Нетаньяху об отсрочке проведения реформы

Израиль Материалы 27 марта 2023 20:23 (UTC +04:00)
Партия "Оцма Иегудит" сообщила о договоренности с Нетаньяху об отсрочке проведения реформы

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БАКУ /Trend/ - Партия "Оцма Иегудит" распространила заявление, в котором говорится, что между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром национальной безопасности достигнута договоренность, согласно которой проведение юридической реформы может быть перенесено на летнюю сессию Кнессета.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Newsru, cогласно достигнутой договоренности, на следующем заседании правительства будет принято решение о создании Национальной гвардии, которая будет относиться к министерству национальной безопасности.

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