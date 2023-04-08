Медики сообщили, что погибший и пострадавшие в теракте в Тель-Авиве - иностранные туристы

Погибший в результате теракта, совершенного в пятницу вечером на набережной в центре Тель-Авива, а также все пострадавшие были иностранными туристами. Об этом сообщила пресс-служба израильской медицинской службы "Маген Давид адом" (МДА), передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

В медицинской службе также уточнили, что в результате атаки пострадали пять человек. Ранее радиостанция Kan сообщала о шести раненых.

"Обобщение по атаке <...> в Тель-Авиве: медики и парамедики МДА констатировали смерть 30-летнего мужчины и направили в больницы <...> пять пострадавших, которые были задеты автомобилем [террориста]", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших трое получили ранения средней степени тяжести, двое - легкие увечья, в числе раненых есть двухлетний ребенок, отметили медики. "Все пострадавшие - туристы", - указали в МДА.

Как сообщила ранее пресс-служба израильской полиции, в пятницу вечером на набережной Чарльза Клора в центре Тель-Авива автомобиль сбил пешеходов, после чего перевернулся, водитель попытался после этого открыть огонь по прохожим из имевшегося у него оружия, но был сразу нейтрализован оказавшимся рядом с местом событий полицейским.