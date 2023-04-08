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Израиль решил продлить блокаду палестинских территорий после теракта в Тель-Авиве

Израиль Материалы 8 апреля 2023 22:41 (UTC +04:00)
Израиль решил продлить блокаду палестинских территорий после теракта в Тель-Авиве

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Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился в субботу продлить блокаду палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и закрытие КПП на границе с сектором Газа до 13 апреля после теракта в Тель-Авиве накануне вечером. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны Йоав Галант провел сегодня совещание по оценке оперативной ситуации [в области безопасности] и решил дополнительно продлить изоляцию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) и закрытие переходов на границе с Газой до окончания праздника Песах", - говорится в заявлении.

Израильские военные ввели блокаду палестинских территорий с 17:00 5 апреля в первый день Песаха. Открытие КПП и снятие блокады должно было состояться в полночь 9 апреля.

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