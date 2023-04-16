Нетаньяху заявил, что судебная реформа в Израиле не повлияет на отношения страны с США

Отношения между Израилем и Соединенными Штатами не претерпят каких-либо изменений в случае проведения судебной реформы в ближневосточной стране. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, я так не думаю, - сказал он в ответ на соостветствующий вопрос журналиста. - Президент [США Джо] Байден - большой друг Израиля <...>. У друзей иногда могут быть разногласия, но я сказал ему, что работаю над тем, чтобы достичь максимально возможного консенсуса [по судебной реформе]".

Ранее Байден в общении с журналистами в Белом доме высказался против судебной реформы в Израиле, выразив надежду на то, что Нетаньяху откажется от этого проекта.

Правительство Нетаньяху в январе выдвинуло проект судебной реформы, предполагающий, в частности, ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей. Это сразу вызвало массовые протесты либеральной оппозиции, представители которой считают, что предложенный план подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной. В конце марта на фоне массовых протестов в стране премьер объявил о приостановке утверждения реформы в парламенте как минимум до лета.