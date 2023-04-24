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В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу пешеходов (ВИДЕО)

Израиль Материалы 24 апреля 2023 18:35 (UTC +04:00)
В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу пешеходов (ВИДЕО)

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Автомобиль наехал в понедельник на группу пешеходов в центре Иерусалима, несколько человек пострадали, водитель транспортного средства нейтрализован на месте. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поступило сообщение о водителе, наехавшем на прохожих на улице Агриппы в Иерусалиме. В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый был нейтрализован, крупные силы полиции стянуты к месту происшествия", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба израильской службы скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") сообщила, что ее сотрудники в настоящий момент оказывают медпомощь трем пострадавшим, один из них без сознания.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, инцидент произошел в непосредственной близости от рынка Махане-Иегуда - одной из наиболее оживленных торговых зон в центре Иерусалима.

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