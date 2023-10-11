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Израиль уничтожил боевиков ХАМАС, проникнувших на территорию из сектора Газа

Израиль Материалы 11 октября 2023 10:12 (UTC +04:00)
Израиль уничтожил боевиков ХАМАС, проникнувших на территорию из сектора Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ – Израильская армия с 7 октября уничтожила не менее 1 000 боевиков ХАМАС, проникнувших на территорию Израиля из сектора Газа.

Как передает в среду Trend, об этом сообщило израильское радио "Кан РЭКА".

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 200 человек, около 2 500 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

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