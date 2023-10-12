Стало известно число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль

БАКУ/Trend/ – Число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль достигло 1 300 человек.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила газета "The Times of Israel".

Сообщается, что с начала войны 3 300 человек получили ранения. Состояние 28 из них оценивается как очень тяжелое, состояние 350 - тяжелое.

При этом подчеркивается, что ХАМАС взял в заложники 150 человек.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".