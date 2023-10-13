Израиль уничтожил 750 военных объектов ХАМАС за последние сутки

БАКУ/Trend/ – В ночь на 13 октября истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 750 военным объектам группировки ХАМАС, включая подземные туннели, воинские формирования и посты, резиденции, используемые в качестве военных командных центров, склады оружия, помещения связи, а также ликвидировали ряд высокопоставленных лиц.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространила Армия обороны Израиля.

Сообщается, что израильские военные самолеты разбомбили многие военные объекты ХАМАС в секторе Газа, в том числе 12 военных объектов, расположенных в многоэтажном здании, используемом для военных и вооруженных атак.

Согласно информации, израильские военнослужащие уничтожили троих боевиков, специализирующихся на минометном обстреле в военном командном центре ХАМАС в городе Газа.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".