Израильская армия призвала мирных жителей города Газа отправиться на юг

БАКУ/Trend/ – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей города Газа отправиться на юг сектора Газа.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространила израильская армия.

"Армия обороны Израиля призывает всех мирных жителей города Газа отправиться на юг ради собственной безопасности. Вы сможете вернуться в город, после получения соответствующих указаний", — говорится в обращении.

Сообщается, что террористы ХАМАС прячутся в тоннелях и внутри зданий под домами, где живут мирные жители.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".