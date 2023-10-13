Глава Пентагона прибыл в Израиль

БАКУ/Trend/ – Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль.

Как передает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Агентство Франс Пресс (AFP).

В рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.

Вчера Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве, что пока существуют США, Израиль никогда не останется один.

Отметим, что США оказали Израилю первую военную помощь. Самолет с боеприпасами приземлился на израильской авиабазе Неватим. Согласно информации, боеприпасы предназначены для нанесения разрушительных ударов и других целей. Пока неясно, о каких целях идет речь.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".