Израиль уничтожил десятки боевиков ХАМАС

БАКУ/Trend/ – Израильские истребители нанесли удары по сектору Газа.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространила Армия обороны Израиля.

Отмечается, что в результате было поражено несколько целей, уничтожены десятки боевиков группировки ХАМАС.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".