Израильская армия ликвидировала главу сил коммандо ХАМАС

БАКУ /Trend/ – Ликвидирован командующий силами коммандо ХАМАС Али Гади.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространила Армия обороны Израиля.

Отмечается, что Гади был арестован после похищения и убийства граждан Израиля в 2005 году, но освобожден в рамках обмена на пленного израильского солдата Гилада Шалита.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.