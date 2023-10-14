В Израиле сняты ограничения на авиаперелеты

БАКУ /Trend/ – В международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве (Израиль) сняты ограничения на полеты.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом опубликовала израильская газета "The Jerusalem Post".

Сообщается, что международный аэропорт работает в штатном режиме.

По данным издания, расписание полетов обновлено с учетом дополнительных эвакуационных рейсов. Большинство иностранных авиакомпаний объявило о приостановке полетов в Израиль из-за ситуации с безопасностью. Однако некоторые из них продолжают выполнять эвакуационные рейсы.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.