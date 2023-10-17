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Израильская армия нанесла удары по военным объектам в Газе

Израиль Материалы 17 октября 2023 10:02 (UTC +04:00)
Израильская армия нанесла удары по военным объектам в Газе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ночью удары по более чем 200 военным объектам в секторе Газа.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что кроме этого, израильские истребители нанесли удары по штаб-квартире ХАМАС, в результате чего был ликвидирован представитель движения.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения. На территории разрушено более 1 300 зданий.

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