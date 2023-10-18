БАКУ/Trend/ - Президент США Джо Байден прибыл в Израиль.

Как передает в среду Trend, об этом сообщило агентство "Reuters".

Отметим, что после визита в Израиль лидер США должен был посетить Иорданию, однако в Белом доме сообщили, что визит отложен из-за объявления президентом Палестины Махмудом Аббасом траура в связи с бомбордировкой больницы в Газе.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.