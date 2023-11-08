ВС Израиля обнаружили сотни поясов смертников, принадлежащих ХАМАС

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Израиля обнаружили более 400 поясов смертников, брошенных бойцами палестинского движения ХАМАС в ходе операции на юге страны.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, были обнаружены 760 РПГ, 106 ракет, около 1,5 тысячи гранат и 375 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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