В Иерусалиме произошел теракт - есть раненые

БАКУ /Trend/ - В Иерусалиме произошел террористический акт.
Как передает в четверг Trend, об этом сообщил израильский телеканал .
Согласно информации, в результате теракта пострадали не менее 8 человек. Террорист был нейтрализован.
Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.
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