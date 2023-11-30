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В Иерусалиме произошел теракт - есть раненые

Израиль Материалы 30 ноября 2023 10:25 (UTC +04:00)
В Иерусалиме произошел теракт - есть раненые

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - В Иерусалиме произошел террористический акт.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил израильский телеканал .

Согласно информации, в результате теракта пострадали не менее 8 человек. Террорист был нейтрализован.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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