Израиль готовится к новой операции в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к операции в районе города Рафах на юге сектора Газа и в центральной части анклава, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает Trend.

Он отметил, что израильская армия готовится к действиям как в Рафахе, так и в лагерях беженцев в центральных районах, чтобы перейти к следующему этапу операции, который будет определен в соответствие с приоритетами страны.

Галлант подчеркнул, что ЦАХАЛ получил значительные объемы информации от ХАМАС, которые теперь используются для уничтожения туннелей и основных центров организации. Он также отметил, что система подземных туннелей ХАМАС становится для них ловушкой.