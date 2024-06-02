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Израиль ищет альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа

Израиль Материалы 2 июня 2024 22:41 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израиль ищет альтернативу правлению движения ХАМАС в секторе Газа с участием "других сил".

Как передает Trend, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы ищем альтернативу правлению ХАМАС [в секторе Газа], которая включает в себя изоляцию этих районов, уничтожение боевиков ХАМАС в этих районах и привлечение других сил, которые позволят нам создать правящую альтернативу", - отметил министр.

Галант сказал, что, проводя важные военные операции в секторе Газа, министерство также оценивает альтернативу правительству ХАМАС.

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