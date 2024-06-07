Нетаньяху выступит перед Конгрессом США

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля.

Как передает Trend, об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Согласно информации, на прошлой неделе Нетаньяху получил официальное приглашение выступить в Конгрессе.

Сообщается, что Нетаньяху рассматривает это выступление как возможность представить военные аргументы Израиля на мировой арене.

Ранее сообщалось, что выступление состоится 13 июня, однако премьер отверг эту идею, поскольку оно приходилось на второй день месяца Шавуот.