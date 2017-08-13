В Индии не менее семи человек погибли в результате схода оползня

13 августа 2017 13:02 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки пропали без вести в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

Инцидент произошел в округе Манди, оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют местные власти и военные. Сообщается о спасении пяти человек.

Как сообщает издание Times of India, речь может идти о 50 погибших.

Azernews Newspaper
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