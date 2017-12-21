У берегов Папуа-Новой Гвинеи нашли пропавшую более 100 лет назад подлодку

Поисковая миссия установила местонахождение подводной лодки австралийских ВМС HMAS AE1, пропавшей без вести в 1914 году около островов Папуа-Новой Гвинеи, говорится в заявлении министерства обороны Австралии, передает РИА Новости.



"Новая экспедиция по поиску подводной лодки стартовала на прошлой неделе. Поисковое судно Furgro Equator установило местонахождение подлодки на глубине более 300 метров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Подводная лодка HMAS AE1 пропала 14 сентября 1914 года около порта Рабаул на острове Новая Британия, который сейчас входит в состав Папуа-Новой Гвинеи. Как отмечает минобороны, "это была первая потеря королевских военно-морских сил Австралии и первая потеря подводной лодки союзников в Первой мировой войне". Судьба 35 членов экипажа подводного судна была "одной из самых крупных загадок в военной истории Австралии".

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