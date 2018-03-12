Власти Мексики отрицают причастность оргпреступности к взрыву на пароме

12 марта 2018 02:59 (UTC+04:00)

Мексиканские власти официально опровергли в воскресенье возможную причастность организованной преступности к взрыву на пароме, курсирующем между городом Плайя-дель-Кармен и туристическим островом Косумель, передает РИА Новости.

Паром взорвался 21 февраля. Ранения получили 24 человека – 19 мексиканцев и пятеро граждан США. Изначально власти говорили о скоплении газа как о причине взрыва, однако потом появилась информация об обнаруженных на борту остатках взрывного устройства.

"Что касается преступных организаций, то их причастность отрицается, так как эскалация подобных актов противоречит их интересам, подобные действия провоцируют повышение уровней безопасности и внимания властей", — говорится в сообщении генпрокуратуры Мексики.

При этом ведомство подтвердило сам факт обнаружения на борту парома остатков самодельного взрывного устройства, сделанного кустарным способом.

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Azernews Newspaper
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