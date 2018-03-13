У штаба сил безопасности в Йемене произошел взрыв, есть погибшие

13 марта 2018 11:54 (UTC+04:00)

Три человека погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля у штаба сил безопасности в городе Аден на юге Йемена, сообщил РИА Новости источник в местном управлении провинции Аден.

"Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался во вторник у ворот кухонь сил пояса безопасности в квартале Эд-Дарин района Эш-Шейх Усман, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, несколько человек ранены", — заявил собеседник агентства.

Известно, что штаб входит в сформированный при поддержке ОАЭ "пояс безопасности" на юге Йемена.

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