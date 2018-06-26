В Мексике два человека погибли при взрыве пиротехники

26 июня 2018 02:55 (UTC+04:00)

Не менее двух человек погибли и шестеро ранены в результате взрыва ангаров с пиротехникой в мексиканском городе Тультепек, передает РИА Новости со ссылкой на портал Puebla en Linea.

Сейчас на месте работают пожарные и спасатели.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.

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