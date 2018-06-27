Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона попал в больницу после матча третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге, пишет Интерфакс.

Как сообщает Mundodeportivo.com, Марадоне стало плохо после финального свистка игры, прошедшей во вторник: самостоятельно покинуть ВИП-ложу арены он не смог, пришлось обратиться к услугам врачей.

По ходу матча знаменитый аргентинец испытывал гамму разнообразных эмоций, вызванных происходящими на поле событиями. Эти эмоции – от отчаяния до бурной радости, включая демонстрацию неприличных жестов – были запечатлены на фото в СМИ по ходу игры и попали в объективы телекамер по ходу трансляции игры.

В матче против Нигерии решалась дальнейшая судьба Аргентины на ЧМ-2018 в России. После ничьи с Исландией (1:1) и поражения от Хорватии (0:3) южноамериканцам в матче с Нигерией нужна была только победа. Но и ее могло не хватить, если бы Исландия победила во вторник Хорватию и финишировала бы в группе с лучшими, по сравнению с Аргентиной, показателями по забитым и пропущенным голам. Однако Исландия уступила (1:2). Аргентинцы же благодаря голу Лионеля Мессии на 14-й минуте повели в счете, в начале второго тайма позволили сопернику отыграться с пенальти. Под занавес встречи Маркос Рохо принес сборной Аргентине победу, после чего Марадона вновь дал волю своим эмоциям, как раз на этот раз и показав средние пальцы на руках.

Таким образом, Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где сыграет с Францией.

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