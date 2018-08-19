Магнитуда землетрясения у берегов Фиджи повышена до 8,2 (Обновлено)

04:58 (GMT+4) Геологическая служба США повысила магнитуду землетрясения у берегов Фиджи на юго-западе Тихого океана до 8,2, сообщает РИА Новости.
Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 7,9. Эпицентр находился в 290 километрах к северо-востоку от остров Ндои (Фиджи).
Геологи также уточнили, что очаг располагался на глубине не 570, а 560 километров.
04:51 (GMT+4) Землетрясение магнитудой 7,9 произошло у архипелага Фиджи на юго-западе Тихого океана, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр находился в 290 километрах к северо-востоку от остров Ндои (Фиджи). Очаг землетрясения располагается на глубине 570 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
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