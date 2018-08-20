Президент Пакистана привел к присяге новое правительство страны

20 августа 2018 11:29 (UTC+04:00)

Президент Пакистана Мамнун Хусейн привел к присяге министров нового правительства, утвержденного премьер-министром страны Имраном Ханом. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

Присягу приняли 15 министров и пять советников премьер-министра, в том числе глава МИД Шах Махмуд Куреши, министр обороны Первез Кхатак, министр финансов Асад Умар и другие члены кабмина.

17 августа Имран Хан был избран новым главой правительства Пакистана по итогам голосования в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) страны. Его кандидатуру поддержали 176 из 272 депутатов. Основной соперник 65-летнего Имрана Хана лидер оппозиционной партии Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза, ПМЛ-Н) Шебхаз Шариф - набрал 96 голосов.

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