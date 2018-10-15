Житель Канады выиграл в лотерею почти $4 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 5 млн канадских долларов ($3,9 млн) разыгран в Канаде. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 25, 27, 31, 41, 44 и 45. Бонус-число - 16", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Кроме того, "утешительный приз" в размере 1 млн канадских долларов (более $770 тыс.) купил кто-то из жителей одной из трех центральных провинций Канады - Манитобы, Саскачевана или Альберты. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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