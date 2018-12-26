Власти Палестины направят заявку на постоянное членство в ООН в январе

26 декабря 2018 14:56 (UTC+04:00)

Государство Палестина подаст запрос на постоянное членство в ООН в середине января. Об этом заявил в среду глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По поручению президента Махмуда Аббаса я подам заявку на постоянное членство Государства Палестина в Организации Объединенных Наций во время моего визита в Нью-Йорк в середине следующего месяца, - сказал он в эфире радиостанции "Голос Палестины". - Запрос будет направлен в Совет Безопасности".

О намерении обратиться в СБ ООН для получения полноправного членства Аббас уже заявлял год назад, в декабре 2017 года на итоговой пресс-конференции саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя при ООН.

Тогда же палестинский президент в ответ на решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму подписал заявки о вступлении Палестины в 22 международные организации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Палестинский парламент обсудит решение Аббаса о роспуске
Арабские страны 23 декабря 15:23
ГА ООН впервые за десять лет завершила основную работу до Рождества
Другие страны 23 декабря 14:24
Президент Палестины заявил о роспуске парламента
Другие страны 23 декабря 00:27
Генассамблея ООН приняла проект «водной» резолюции, представленной Таджикистаном
Таджикистан 22 декабря 09:24
Лавров: Без США не достичь договоренности по арабо-израильскому конфликту
США 21 декабря 14:47
Де Мистура призвал доработать список членов конституционного комитета Сирии
В мире 20 декабря 20:39
Лента новостей
Строительство греческого участка TAP полностью завершится в 2019 году – управляющий директор (Эксклюзив)
Энергетика 15:08
Россия призвала ОЗХО завершить расследование инцидента с химоружием в Сирии
Россия 15:05
Резидентам академического технопарка Азербайджана могут быть предложены дополнительные льготы
Бизнес 15:03
В Китае ожидают рождения первого клонированного котенка в марте 2019 года
Китай 15:01
Бакинская Высшая школа нефти подготовила Отчет в области устойчивого развития
Общество 14:58
Нетаньяху: На выборах мы должны победить
Израиль 14:54
Узбекистан отменяет акцизы на более чем 150 товаров из Казахстана
Бизнес 14:51
Россия приветствует заявления США о сокращении воинского контингента в Афганистане
Россия 14:49
Более 1,7 миллиона французов готовы судиться с властями из-за экологии
Европа 14:47