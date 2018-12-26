Власти Палестины направят заявку на постоянное членство в ООН в январе

Государство Палестина подаст запрос на постоянное членство в ООН в середине января. Об этом заявил в среду глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По поручению президента Махмуда Аббаса я подам заявку на постоянное членство Государства Палестина в Организации Объединенных Наций во время моего визита в Нью-Йорк в середине следующего месяца, - сказал он в эфире радиостанции "Голос Палестины". - Запрос будет направлен в Совет Безопасности".

О намерении обратиться в СБ ООН для получения полноправного членства Аббас уже заявлял год назад, в декабре 2017 года на итоговой пресс-конференции саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя при ООН.

Тогда же палестинский президент в ответ на решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму подписал заявки о вступлении Палестины в 22 международные организации.

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