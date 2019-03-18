Несанкционированное шествие в Канаде обернулось госпитализацией 18 человек

18 марта 2019 04:30 (UTC+04:00)

По меньшей мере 18 человек госпитализированы во время несанкционированного шествия в честь Дня святого Патрика в канадском городе Ватерлоо (провинция Онтарио). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в районе Университета Уильфрида Ларье. По словам представителя полиции Эшли Дитрих, в больницу доставлены 18 человек, в том числе один полицейский. Как отмечает телеканал, некоторые участники шествия, находясь в нетрезвом виде, кидали в толпу камни и стеклянные бутылки. У пострадавших диагностированы травмы головы и переломы из-за падения на скользких улицах, некоторых госпитализировали из-за чрезмерного употребления алкоголя или передозировки наркотиков.

По оценке полиции, перед университетом и на прилегающих к нему улицам собрались более 20 тыс. человек. Для охраны правопорядка в Ватерлоо были направлены сотрудники правоохранительных органов из других городов Онтарио. О задержания нарушителей не сообщается.

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