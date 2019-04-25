Армия Хафтара продолжила наступление к югу от Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара продвинулась в направлении эль-Азизии к югу от Триполи, сообщается в заявлении 155-го пехотного батальона ЛНА, поступившем в распоряжение РИА Новости, передает Trend.

"ЛНА наступает в направлении эль-Азизии на силы противника после возвращения сегодня (в среду - ред.) утром эль-Хиры", - указывается в заявлении.

По данным батальона, продолжаются военные действия и преследование сил противника.

Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

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