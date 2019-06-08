В Афганистане в результате нападения талибов погибли не менее 15 человек

8 июня 2019 14:53 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 человек, в том числе гражданские лица, были убиты в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан на западе провинции Гор в Афганистане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Уточняется, что боевики совершили нападение в ночь с пятницы на субботу.
Член совета провинции Гор Хамидулла Мотахид отметил, что столкновение произошло после нападения группы талибов на охранные посты в деревне Пошта Нур (Poshta Noor) в районе Давлатьяр (Dawlatyar) в этой провинции.

Он также добавил, что старейшина племени и еще два человека пострадали в результате нападения.
Пресс-секретарь губернатора провинции Гор Абдулхаки Хатиби (Abdulhaqi Khatibi) подтвердил инцидент, но сказал, что пока что не получил адекватной информации о нападении. При этом он отметил, что в район столкновения были отправлены правительственные силы.

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