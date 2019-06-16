В Нигерии 34 человека убиты в результате нападений вооруженной группировки

16 июня 2019 18:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере 34 человека погибли в результате нападений неизвестной вооруженной группировки на деревни, расположенные на северо-западе Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Нападения вооруженной группы на деревни в нигерийском штате Замфара произошли в ночь на субботу, однако известно о них стало только сейчас. Отмечается, что местные жители не смогли оказать никакого сопротивления.

Штат Замфара является одним из наиболее опасных регионов на северо-западе Нигерии. Местное население часто подвергается нападениям бандитов.

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