Илон Маск сообщил, что в машинах Tesla можно будет смотреть видео с YouTube и Netflix

29 июля 2019 10:04 (UTC+04:00)

Руководитель американской компании Tesla Илон Маск уверен, что в электрокарах ее производства вскоре появится функция просмотра видео с сервисов YouTube и Netflix. Об этом предприниматель сообщил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Маск ранее отмечал, что установленные в салоне мониторы можно применять для развлечения находящихся в машине людей. "Вскоре в вашей Tesla появится возможность просмотра потокового видео YouTube и Netflix, когда автомобиль стоит", - сообщил бизнесмен в своем микроблоге. Как он отметил, преимуществами просмотра видео в электрокаре является наличие комфортных сидений и аудиосистемы, создающей эффект "объемного звука". По словам Маска, эта функция может появиться в течение нескольких месяцев.

Глава Tesla сообщил, что в будущем данные развлечения будут доступны и в то время, когда автомобиль находится в движении. По словам предпринимателя, это станет возможным, когда системы автопилота в машинах Tesla будут в полной мере брать управление транспортным средством на себя без участия водителя. "Когда регуляторы одобрят автоматическое вождение, мы предоставим возможность смотреть видео во время движения", - отметил он.

Компания Tesla была основана в 2003 году Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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