В Сеуле считают, что японские политики восхваляют действия военных преступников

Южная Корея обеспокоена действиями японских политиков, отдавших дань уважения синтоистскому храму Ясукуни, где, в частности, находятся списки военных преступников, осужденных по итогам Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство выражает глубокую обеспокоенность действиями высокопоставленных политиков и депутатов парламента Японии, которые в очередной раз отдали дань уважения храму Ясукуни. Этот поступок означает, что Япония восхваляет свое колониальное прошлое и захватническую войну, а также прославляет военных преступников", - говорится в заявлении южнокорейского ведомства.

В тексте подчеркивается, что "Южная Корея призывает Японию обдумать поступки прошлого, чтобы отношения двух стран могли развиваться с перспективой на будущее".

Ранее в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил подношение расположенному в центре Токио синтоистскому храму Ясукуни по случаю отмечаемой в Японии 15 августа годовщины капитуляции японской армии во Второй мировой войне. От лица Абэ его доставила в храм специальный помощник премьера Томоми Инада, которая в 2016-2017 гг. была министром обороны страны.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито объявил по национальному радио, что Япония более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. В Южной Корее 15 августа отмечается как день окончания японской оккупации Корейского полуострова, продолжавшейся с 1910 по 1945 год.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Республике Корея и других азиатских странах, пострадавших от японской агрессии в ходе Второй мировой войны, как ее оправдание.

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