Страны ОПЕК в июле выполнили Венское соглашение на 144%

16 августа 2019 15:53 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК в июле добывали 29,6 млн баррелей нефти в сутки, что на 246 тыс. баррелей в сутки ниже уровня июня, следует из августовского отчета организации, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в июле снизили производство на 1,173 млн баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении. Таким образом, в июле их совокупная суточная добыча составила 25,57 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года.

По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в июле обязательства были исполнены на 144%.

Прогноз по росту глобального спроса на нефть

Организация стран - экспортеров нефти понизила прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2019 году на 40 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльской оценкой - до 1,1 млн баррелей в сутки на фоне более слабого потребления нефти в американском регионе, Азии и странах Ближнего Востока.

При этом прогноз по росту спроса в 2020 году сохранен на прежнем уровне - 1,14 млн баррелей в сутки. Однако ОПЕК видит вероятность того, что и этот прогноз будет понижен на фоне геополитических сложностей и неопределенностей в глобальной экономике.

Понижению подвергся также прогноз по росту поставок нефти от стран "не ОПЕК" в 2019 году. Оценка снижена на 72 тыс. баррелей в сутки, до 1,97 млн баррелей в сутки из-за падения добычи в США, Бразилии, Таиланде и Норвегии.

Спрос на нефть стран ОПЕК

Организация стран - экспортеров нефти ожидает, что спрос на нефть из стран картеля в 2019 году снизится на 900 тыс. баррелей в сутки к уровню 2018 года - до 30,7 млн баррелей в сутки. При этом по отношению к июльской оценке прогноз по абсолютному спросу был повышен на 100 тыс. баррелей в сутки.

В 2020 году спрос на нефть из стран ОПЕК может составить 29,4 млн баррелей в сутки. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что в следующем году спрос на нефть из стран ОПЕК может упасть до минимума за 17 лет.

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