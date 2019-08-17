Ученые назвали июль 2019 года самым жарким за более чем 100 лет почти на всей планете

Минувший июль стал самым теплым месяцем за более чем столетнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные, собранные Национальным управлением по проблемам океанов и атмосферы с тысяч пунктов метеонаблюдений и морских буев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценкам экспертов этого ведомства, средняя температура суши и водной поверхности на всей планете в июле составила 16,7 градуса Цельсия. С начала регулярных метеонаблюдений в 1880-х годах самая высокая температура за июль фиксировалась в период после 2005 года. Руководитель мониторинговой группы Центров экологической информации Дик Арндт, на которого ссылается газета, объяснил необычайно теплый июль в Европе, странах Африки и на части территории США значительными климатическими изменениями, в частности, влиянием природного феномена Эль-Ниньо (колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана).

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature Climate Change отметила, что уже в конце нынешнего века на большей части планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры. Исследователи проанализировали 22 компьютерные модели, отражающие климатические изменения, и пришли к выводу, что к концу ХХI века температурные рекорды будут регулярно фиксироваться на 58% территории Земли.

По оценкам экспертов Национального управления США по проблемам океанов и атмосферы, с 1901 по 1975 год температура на поверхности Земли повысилась на 0,7-0,9 градуса Цельсия, а с 1975 года процесс потепления резко ускорился, сейчас средняя температура у поверхности Земли выросла на 1,5-1,8 градуса Цельсия.

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