Ученые назвали июль 2019 года самым жарким за более чем 100 лет почти на всей планете

17 августа 2019 11:40 (UTC+04:00)

Минувший июль стал самым теплым месяцем за более чем столетнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные, собранные Национальным управлением по проблемам океанов и атмосферы с тысяч пунктов метеонаблюдений и морских буев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценкам экспертов этого ведомства, средняя температура суши и водной поверхности на всей планете в июле составила 16,7 градуса Цельсия. С начала регулярных метеонаблюдений в 1880-х годах самая высокая температура за июль фиксировалась в период после 2005 года. Руководитель мониторинговой группы Центров экологической информации Дик Арндт, на которого ссылается газета, объяснил необычайно теплый июль в Европе, странах Африки и на части территории США значительными климатическими изменениями, в частности, влиянием природного феномена Эль-Ниньо (колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана).

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature Climate Change отметила, что уже в конце нынешнего века на большей части планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры. Исследователи проанализировали 22 компьютерные модели, отражающие климатические изменения, и пришли к выводу, что к концу ХХI века температурные рекорды будут регулярно фиксироваться на 58% территории Земли.

По оценкам экспертов Национального управления США по проблемам океанов и атмосферы, с 1901 по 1975 год температура на поверхности Земли повысилась на 0,7-0,9 градуса Цельсия, а с 1975 года процесс потепления резко ускорился, сейчас средняя температура у поверхности Земли выросла на 1,5-1,8 градуса Цельсия.

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