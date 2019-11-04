Премьер-министр Иордании проведет перестановки в правительстве

4 ноября 2019 21:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Иордании Омар Раззаз объявил в понедельник о намерении провести перестановки в правительстве королевства и попросил министров написать заявления об отставке со своих постов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимость в перестановках продиктована вызовами предстоящего периода в развитии страны", - указал премьер.

59-летний экономист Омар Раззаз возглавляет кабинет с июня 2018 года и с тех пор уже три раза проводил перестановки в своем правительстве, он занимает также пост министра обороны.

Король Абдалла II поручил Раззазу руководить кабмином после ухода в отставку правительства Хани аль-Мульки на фоне массовых волнений в Аммане и других иорданских городах, вызванных ростом цен и налоговыми реформами. По рекомендации Международного валютного фонда правительство Иордании повысило цены на топливо, электроэнергию и хлеб. Эти меры были приняты с целью сокращения задолженности королевства, которая достигла $37 млрд.

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