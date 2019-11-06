СМИ: при взрыве в Афганистане погиб военный

По меньшей мере один военнослужащий погиб в результате взрыва, прогремевшего во вторник во второй половине дня на рынке в провинции Каписа.

Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате взрыва погиб военный, десять мирных жителей, среди которых шесть женщин, получили ранения. Еще двое военнослужащих также были ранены", - приводит телеканал заявление местной полиции.

Другие подробности не приводятся.

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