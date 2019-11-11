В Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«Это моя персональная цель – отменить призыв», - сказал Загороднюк.

При этом он отметил, что процесс перехода с призывной на контрактную основу военной службы займет не меньше года.

По словам министра, Украине необходима подготовленная и оснащенная армия, соответствующая стандартам НАТО.

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