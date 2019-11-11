В Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1», передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Это моя персональная цель – отменить призыв», - сказал Загороднюк.
При этом он отметил, что процесс перехода с призывной на контрактную основу военной службы займет не меньше года.
По словам министра, Украине необходима подготовленная и оснащенная армия, соответствующая стандартам НАТО.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.