На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

22 декабря 2019 17:29 (UTC+04:00)

Парламент Кубы утвердил Мануэля Марреро Круса в должности премьер-министра страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее 56-летний Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. Как отмечают СМИ, в этот период на территории островного государства велось активное строительство гостиниц, сильно вырос туристический поток.

В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году была принятая новая конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.

В октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрала на должность президента страны Мигеля Диаса-Канеля.

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