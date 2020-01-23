В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса

23 января 2020 17:12 (UTC+04:00)

Власти Пакистана начали проверять прибывающих в аэропорты Исламабада, Карачи и Лахора пассажиров из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.

"Мы пристально следим за развитием ситуации и проверяем пассажиров, прибывших из Китая", - сказал Мирза телеканалу PTV.

До сих пор в Пакистане не было отмечено ни одного случая заболевания новым типом коронавируса.

Мирза сообщил, что пакистанские медики находятся в состоянии повышенной готовности из-за частых визитов в страну китайских рабочих, занятых на различных проектах. По его словам, сейчас многие китайцы улетели из Пакистана на празднование Нового года, а когда они вернутся, "они будут тщательно проверены соответствующими органами".

Еженедельно из Китая в Пакистан прибывает 41 рейс.

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